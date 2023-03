Calciomercato Napoli: la lista di Giuntoli, è la nuova generazione di fenomeni

Ecco tutto quello che devi sapere sul mercato del calcio del Napoli: segretezza, strategie e obiettivi. Scopri come il direttore sportivo Giuntoli si muove nell’ombra per preservare la privacy del club e assicurarsi i giocatori giusti per rinforzare la squadra.

Il calcio è uno dei mercati più vasti e intricati al mondo e, nonostante il pallone rotoli continuamente, c’è sempre un uomo che si muove nell’ombra per evitare rischi inutili e mantenere la propria privacy. Wyscout può fornire analisi approfondite per aiutare a capire meglio questo universo, ma niente può sostituire l’esperienza dal vivo. Tuttavia, per preservare la privacy, è importante evitare di farsi accreditare e di confondersi tra la folla.

Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, ha smesso di partire dall’aeroporto di Capodichino per evitare di attirare l’attenzione. Invece, si sposta in aeroporti più grandi, come Fiumicino, o nelle sue città preferite, come Genova, per poi dirigersi verso le destinazioni desiderate. Anche all’estero, è possibile mimetizzarsi e seguire da vicino i giocatori di cui il Napoli ha bisogno, come Jonathan David e Tiago Djalò.

Calciomercato Napoli: Hojlund obiettivo di Giuntoli

Tuttavia, l’obiettivo principale di Giuntoli è Rasmus Winther Hojlund, l’enfant prodige dell’Atalanta. Se il Napoli non riuscirà a tenere Osimhen, Hojlund sarà la prima opzione. Inoltre, il Napoli cerca di rafforzare il centrocampo e le fasce per sostituire Zielinski e Lozano, entrambi in scadenza nel 2024. Il club sta esplorando l’opzione di Jesper Lindstrom come trequartista e Armand Laurienté come ala rapida, ma entrambi potrebbero essere costosi, scrive Corriere dello Sport.

In sintesi, il mercato del calcio è sempre in movimento e il Napoli cerca di navigarlo con attenzione e segretezza, cercando di acquisire i giocatori giusti per rinforzare la squadra e soddisfare i suoi obiettivi. L’esperienza dal vivo rimane insostituibile, ma il direttore sportivo deve sempre agire con prudenza per evitare di attirare l’attenzione indesiderata e preservare la privacy del club.