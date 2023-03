Fenomeno Osimhen, De Laurentiis vuole il rinnovo: ecco il piano

Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di Victor Osimhen: ecco tutte le mosse del presidente della SSCN per tenere anche Kvicha Kvaratskhelia in azzurro.

Milioni di euro stanno piovendo su Victor Osimhen, un giovane calciatore di soli 24 anni che ha portato alla sua squadra decine di gol in questa stagione. Il suo talento e le sue promesse sembrano non avere limiti e molti grandi club europei lo hanno già cercato in passato. Tuttavia, nonostante la tentazione del denaro, Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, vuole stringere un patto con il giocatore per difendere il ruolo del Napoli in Italia ed Europa.

De Laurentiis sa che Osimhen sarà oggetto di accerchiamento da parte di altri club, come è accaduto in passato con Lavezzi e Cavani. Ma il presidente vuole che Osimhen e Kvaratskhelia diventino la coppia d’attacco più bella del mondo, almeno agli occhi del Napoli. La squadra ha avuto una stagione magica sotto la guida di Spalletti e con l’unione di attaccanti inarrestabili come Osimhen e Kvaratskhelia, potrebbe continuare a dominare il calcio italiano ed europeo.

De Laurentiis ci prova: vuole il rinnovo di Osimhen e Kvaratskhelia

La strategia di De Laurentiis potrebbe sembrare conservativa, ma ha già dimostrato di funzionare in passato. Stringere un patto con Osimhen, attraverso un rinnovo, non solo sarebbe un modo per mantenere il giocatore a Napoli, ma sarebbe anche un modo per unire la squadra e la città intorno a un obiettivo comune. Il presidente sta già lavorando per prevenire eventuali insidie e incontrare il management di Kvaratskhelia per assicurarsi che la coppia d’attacco sia protetta e possa continuare a brillare.

Molti soldi possono essere seducenti, ma De Laurentiis sa che il vero successo del Napoli non sta solo nei giocatori talentuosi, ma nella forza della squadra e della città che li supporta. Osimhen e Kvaratskhelia rappresentano un fattore impressionante per il Napoli e se la squadra vuole continuare a vincere, deve mantenere la loro magica formula d’attacco attiva.