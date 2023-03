Kvaratskhelia: dalla Georgia all’Europa, la stella del Napoli conquista il mondo

Khvicha Kvaratskhelia, il giovane calciatore georgiano che ha conquistato l’Europa e sta cercando di vincere l’Europeo 2024, ispirando i giovani con la sua mentalità “no limits” e difendendo i valori familiari e la libertà di stampa nel suo paese.

Kvaratskhelia voleva l’Europa e ora sta cercando di vincere l’Europeo. Il giovane calciatore georgiano ha raggiunto traguardi sorprendenti in poco tempo, dalla vittoria dello scudetto alla Champions, fino all’Euro 2024. Khvicha, come viene chiamato, è diventato un idolo in patria e ha ispirato i giovani con la sua mentalità “no limits”. La sua passione per il calcio è stata travolgente sin dall’infanzia, ma non ha mai trascurato i suoi valori familiari e l’amore per la Georgia. Recentemente, ha anche espresso la sua opinione sulla libertà di stampa e dei media nel suo paese.

Khvicha ora gioca per la Nazionale Georgiana e spera di aiutare la sua squadra a qualificarsi per l’Euro 2024. La sua ascensione nel mondo del calcio ha sorpreso molti, ma la sua storia è quella di un giovane che ha lavorato duro e che crede che nulla sia impossibile.

KVARATSKHELIA A NAPOLI

Kvaratskhelia è esploso a Napoli dopo aver giocato al Rubin Kazan ed alla Dinamo Batumi. In questa stagione sta trascinando con le sue giocate, 11 gol segnati ed 11 assist, la squadra alla conquista dello scudetto. Inoltre ci sono ancora i quarti di Champions League da giocare contro il Milan, nel confronto diretto in Europa con Leao.