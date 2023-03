“Giuntoli da Pallone d’Oro. Meglio Insigne o Kvaratskhelia? Il duello lo vince…”

Beppe Accardi ritiene che Cristiano Giuntoli è da Pallone d’Oro, poi si sofferma sul paragone tra Insigne o Kvaratskhelia

Beppe Accardi incorona Cristiano Giuntoli come il vero Pallone d’Oro del Napoli. Ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, l’agente FIFA dichiara: “Il Premio Bearzot a Luciano Spalletti? E’ meritato. Ha sempre lavorato e dimostrato di saper andare avanti per la sua strada, anche facendo scelte impopolari per una città come Napoli. Ha avuto il coraggio di investire su giocatori che erano dei veri sconosciuti. Insomma, giusto che lo vinca lui” ha affermato il noto procuratore sportivo italiano.

Per Accardi Giuntoli merita il Pallone d’Oro per aver acquistato sia Osimhen che Kvaratskhelia

Accordi ha poi proseguito: “Il Pallone d’Oro lo darei a Victor Osimhen o a Khvicha Kvaratskhelia? A Kvara. Facile darlo ai bomber, che sono in più in vista per i gol che fanno, ma il georgiano ha avuto l’abilità di inserirsi in un calcio molto diversi e fare subito la differenza. Per me, è uno dei più forti al mondo. Io il Pallone d’Oro, a dirla tutta, lo darei a chi è andato a comprarli entrambi: Pallone d’Oro a Cristiano Giuntoli“.

“Meglio Insigne o Kvaratskhelia? I paragoni sono difficili da fare ed anche scomodi. Di cosa stiamo parlando? Kvara, secondo me, sta dimostrando di poter diventare un top assolto. Insigne è un grandissimo giocatore, ma la partita la vince Kvaratskhelia”.