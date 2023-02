Modugno: “Rinnovo Osimhen, sapete quanto può chiedere di ingaggio”

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più ricercati in Europa, il giocatore del Napoli piace a molti club di Premier League.

Aurelio De Laurentiis solo qualche giorno fa ha detto che Osimhen non è in vendita, anche perché il Napoli non ha esigenza di vendere.

Ma le voci di un addio di Osimhen direzione Premier League aumentano sempre di più. Dell’affare Osimhen ha parlato anche Francesco Modugno di Sky durante la trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’: “Tenere Osimhen in questo momento non è semplice, andrebbe convinto il giocatore. Inoltre rinnovargli il contratto significa assicurargli almeno 10 milioni di euro di ingaggio. Trattenerlo significherebbe un gesto di lucida follia da parte di Aurelio De Laurentiis“.

Poi Modugno ha aggiunto: “Sicuramente il lavoro di Giuntoli e dello scouting sono una sicurezza per i tifosi, ma per vincere servono i campioni e quelli costano questo è ovvio. Squadra di quest’anno più forte? Non lo so, ma sicuramente c’è più leggerezza“.

Sul rinnovo di Spalletti ha detto: “Con l’allenatore probabilmente, rispetto a quanto avviene con i calciatori, si riesce a avere un’incidenza diversa nei discorsi. Non so lui quanto abbia voglia, in questa fase della sua vita, di legarsi a un progetto pluriennale”.