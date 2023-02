Dall’ Inghilterra: “Il Chelsea vuole Osimhen, pronta la carta Lukaku per convincere il Napoli”

I nuovi proprietari del Chelsea faranno di tutto per acquistare Victor Osimhen, nella proposta anche Lukaku.

Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo bomber in vista della prossima stagione, e potrebbe aver puntato proprio su Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano sta disputando una stagione straordinaria con il Napoli e al momento è il capocannoniere del campionato di Serie A. Il portale inglese 90min afferma che i Blues di Londra sarebbero pronti a fiondarsi sul classe ’98 ex Lille nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Chelsea: mette nel mirino Osimhen, il bomber di Spalletti

Il portale inglese afferma che il Napoli chiede almeno 150 milioni di euro per il giocatore, ma il Chelsea vorrebbe cercare di abbassare le pretese di Aurelio De Laurentiis inserendo nell’affare alcuni giocatori esuberi. Romelu Lukaku potrebbe essere uno di questi, nel caso in cui dovesse tornare a Londra dopo la sua seconda esperienza all’Inter.

Tuttavia, sembra quasi impossibile che il Napoli possa considerare un’offerta del genere. Gli azzurri sono molto orgogliosi delle prestazioni di Osimhen e non sono interessati a lasciarlo andare. Il giocatore stesso è molto felice a Napoli e ha espresso il desiderio di continuare a giocare per la squadra.

In ogni caso, la situazione è destinata a evolversi nei prossimi mesi, e sarà interessante vedere come si svilupperà la questione. Una cosa è certa, se il Chelsea deciderà di fare un’offerta per Osimhen, ci troveremo di fronte a un vero e proprio braccio di ferro tra il club inglese e il Napoli.