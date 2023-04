Uova del Bari, furia su De Laurentiis: “Puzzano ed hanno cattivo sapore”

Furia su Luigi De Laurentiis presidente del Bari, a causa delle uova di Pasqua col marchio dell squadra pugliese.

Le uova distribuite da Dolci Preziosi sono diventate un caso. Il tutto nasce sui social con una denuncia da parte dello speaker Max Boccasile, che in un video ha raccontato quanto fosse sgradevole l’odore della cioccolata una volta scartato l’uovo, simile all’odore acre del fondo delle bottiglie dell’olio di oliva andato a male: “Da denuncia – scrive lo speaker – in molti mi hanno scritto che anche a loro puzza. Non lo mangiate”.

Il post è stato commentato da numerosi utenti che hanno sottoscritto la denuncia, sottolineando che le uova hanno anche un cattivo sapore.

“Mio figlio mi aveva detto che il sapore del cioccolato era strano” spiega una mamma a Repubblica Bari. Un’altra ha aggiunto: “Anche per noi è così, la cioccolata aveva un gusto rancido e lo abbiamo buttato”. Al momento in si segnalano persone in ospedale e potrebbe trattarsi di un difetto solo di un lotto.