Koulibaly, la rivelazione sul Napoli e Potter: L’ex difensore azzurro si confessa

L’ex difensore del Napoli e attuale giocatore del Chelsea, Kalidou Koulibaly, ha parlato della sua esperienza nel calcio inglese in una recente intervista al “Times”.

Koulibaly ai microfoni del Times ha raccontato, la difficoltà di lasciare Napoli dopo otto anni e adattarsi a un nuovo paese, ma anche la gratitudine verso chi gli ha offerto sostegno durante i suoi primi mesi in Premier League. Koulibaly ha inoltre parlato della sua determinazione nel ricambiare la fiducia del Chelsea, nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra in questa stagione.

KOULIBALY NON DIMENTICA NAPOLI

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli e attualmente in forza al Chelsea, ha rivelato in una recente intervista al “Times” alcuni aspetti del suo passato e del suo presente nel calcio inglese. In particolare, ha espresso la sua gratitudine per l’ex assistente di Antonio Conte, Graham Potter, per averlo aiutato durante i suoi primi mesi in Premier League. Koulibaly ha infatti ammesso che è stato difficile per lui lasciare Napoli dopo otto anni di militanza e adattarsi a un nuovo paese, ma grazie all’aiuto di Potter ha potuto superare queste difficoltà.

“Potter, mi ha aiutato molto. All’inizio è stato difficile per me cambiare paese e spostare tutto dopo otto anni al Napoli, e posso solo dirgli grazie. Sono sicuro che avrà un futuro luminoso”.

L’EX DIFENSORE DEL NAPOLI PARLA DEL FUTURO IN PREMIER LEAGUE

L’ex calciatore azzurro ha anche parlato della sua prima stagione al Chelsea, definendola ancora lontana dalla sua forma migliore ma con la ferma intenzione di ricambiare la fiducia del club che ha investito molto su di lui. Nonostante le difficoltà incontrate dai Blues in questa stagione, con il cambio di allenatore e il grande turnover della squadra, Koulibaly è sicuro che il club riuscirà ad adattarsi e a riprendersi in futuro.

L’intervista di Koulibaly al “Times” fornisce un’interessante prospettiva sull’esperienza di un calciatore che ha dovuto confrontarsi con molte sfide e cambiamenti nel corso della sua carriera. La sua gratitudine verso chi gli ha offerto sostegno e l’ottimismo per il futuro rappresentano un esempio positivo per i giovani calciatori che stanno cercando di farsi strada nel mondo del calcio.