Milan, Pioli fa il gradasso: “Napoli senza Osimhen è meno pericoloso”

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Napoli, il tecnico dei rossoneri ha definito gli azzurri poco pericolosi senza Osimhen.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a SKY Sport prima della partita di Champions League contro il Napoli. Pioli ha parlato dell’importanza della partita e della necessità di mettere in campo la miglior prestazione possibile per passare il turno. Il tecnico rossonero ha anche sottolineato la forza del Napoli, ha parlato dell’assenza di Osimhen, e la necessità di sfruttare gli spazi giusti per affrontare una squadra così temibile.

“Stiamo parlando di un grandissimo centravanti, che ha fatto gol a ripetizione in campionato e Champions. Ma è una squadra che fino alla partita con noi ha vinto sempre senza Osimhen: ha l’attacco più prolifico della Champions, ha tutte le qualità per essere un avversario temibile.

Se l’ho preparata senza Osimhen? No, stessa preparazione per le nostre situazioni di gioco. Chiaramente terranno in considerazione dell’assenza di Osimhen: il Napoli è meno pericoloso in profondità senza Victor”.

Pioli ha anche commentato l’importanza della presenza di Maldini al campo d’allenamento e si è detto soddisfatto della rosa completa a disposizione.

Infine, il tecnico ha ribadito che il Napoli è comunque una squadra pericolosa, nonostante l’assenza del loro centravanti, e che la sua squadra dovrà essere pronta ad affrontare qualsiasi situazione di gioco.

“Il Milan ha una storia fantastica in Champions, è vero però che per tanti anni non c’è riuscita e questa è una partita importante. Chiaro che vogliamo passare il turno e faremo di tutto. Sapendo che il Napoli è una squadra fortissima, ma è inevitabile incontrare squadre forti a questo punto del percorso: dobbiamo fare delle grandi partite per avere delle possibilità di passare il turno”.