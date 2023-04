Infortunio Simeone: ecco l’esito degli esami ed i tempi di recupero

Il Napoli comunica l’esito degli esami per l’infortunio di Simeone: Sky Sport parla dei tempi di recupero

Giovanni Simeone ha svolto gli esami medici per valutare l’entità dell’infortunio. Secondo quanto comunicato dal Napoli nel report giornaliero, il Cholito ha riportato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Una notizia per nulla positiva per Luciano Spalletti che crede ciecamente nelle qualità dell’attaccante argentino, nelle sue gerarchie infatti è il primo sostituto di Osimhen che sarà assente anch’egli a Milano. Simeone si è fatto male a Lecce, dopo alcuni minuti dall’ingresso, ha provato a rientrare ma poi è stato costretto ad uscire per il dolore.

Sky Sport indica i tempi di recupero per Simeone

Lo staff medico del Napoli ha già stabilito i tempi e le modalità di recupero. Il calciatore argentino salterà entrambe le sfide di Champions al Milan e starà fuori anche per un paio di partite di campionato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Spalletti dovrà fare a meno dell’attaccante per 2/3 settimane. L’argentino salterà la prossima sfida contro il Verona, le due di Champions e probabilmente anche il match di campionato in casa della Juventus previsto per la prossima settimana all’Allianz Stadium di Torino. Potrebbe tornare in campo nel derby campano contro la Salernitana al Maradona.