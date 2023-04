Kim: "Spalletti a Napoli ogni giorno fa una cosa unica. La Champions, lo Scudetto e il murale..."

Kim Min-Jae, ha parlato della sua esperienza a Napoli e ha elogiato il suo allenatore Luciano Spalletti in un’intervista alla Uefa.

“Penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Da questo punto di vista, non ho mai visto un allenatore come Spalletti. La sua passione supera facilmente quella di qualsiasi altro giocatore. Ha una grande voglia di vincere le partite. La squadra è molto aggressiva, non ha paura di nulla, credo che l’influenza dell’allenatore sia decisiva in questo senso”.

Kim non vede l’ora di affrontare il Milan: “Ogni partita è molto dura, in Europa dobbiamo concentrarci prima sui quarti di finale e trattare ogni tappa come una finale“ .

Inoltre, Kim ha parlato della possibilità di vincere lo Scudetto e della pressione che ciò comporta, sottolineando che la squadra pensa solo al campo. Il giocatore ha anche espresso la sua gratitudine per l’affetto dei tifosi del Napoli, che gli hanno dedicato un murale in città.

“Ogni volta che ogni giocatore esce, i fan corrono per scattare una foto, il che mostra quanto sia già emozionata questa città. Credo potrebbe paralizzarsi per lo scudetto. Altri dicono che ci stiamo avvicinando alla vittoria del campionato e che abbiamo il potenziale per vincere la Champions League: c’è molta pressione. Ma noi pensiamo solo al campo”.

“I tifosi del Napoli mi hanno dedicato un murale. Venire considerato così tanto in città e sapere che la gente mi ama, mi fa sentire molto onorato. Ecco perché sento di dover impegnarmi di più quando indosso la maglia del Napoli”.

Mentre si avvicina la partita contro il Milan, resta ancora il dubbio sulla presenza in campo di Victor Osimhen, il cui infortunio mette a rischio la sua partecipazione alla partita. La squadra di Spalletti dovrà quindi valutare alternative per affrontare il Milan senza il nigeriano, anche se la sua presenza sarebbe senz’altro importante per la partita considerata un vero e proprio appuntamento con la storia del calcio.