Milan-Napoli, chi è il favorito? I bookmakers sicuri

I bookmakers vedono gli azzurri allenati da Spalletti leggermente favoriti sul Milan di Pioli in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League.

I bookmakers sono sicuri. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti sono leggermente favoriti sul Milan di Pioli nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League, in programma domani sera alle ore 21 allo stadio San Siro. Nonostante il recente crollo contro i rossoneri al Maradona, le quote per la vittoria del Napoli oscillano tra il 2,63 di Stanleybet.it e il 2,65 di Planetwin365, mentre quelle per la vittoria del Milan arrivano a 2,81. Il pareggio, invece, viene offerto a 3,15.

Le scommesse sul passaggio del turno vedono il Napoli in vantaggio con una quota di 1,42 contro i 2,53 del Milan. La posta in palio è altissima e i bookmakers prevedono un andamento “accorto” della partita, con l’Under 2,5 quotato a 1,70 e l’Over a 2,03.

Tra i protagonisti dell’incontro spicca Leao, la cui quota in caso di gol ammonta a 3,55. Giroud lo segue a 3,25 e Diaz a cinque volte la posta. Tra gli azzurri, invece, il trascinatore designato è Kvaratskhelia a 3,25, seguito da Raspadori a 3,75 e Politano a cinque volte la posta.

La partita si preannuncia quindi molto equilibrata e il risultato finale potrebbe dipendere da un solo gol. Sarà interessante vedere se ci saranno eventuali variazioni prima del calcio d’inizio.