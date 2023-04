Ferrario: “Napoli-Milan poteva finire 0-10. Reagiranno in Champions”

Moreno Ferrario dichiara che Napoli-Milan poteva finire 0-10 e che gli azzurri reagiranno in Champions League

Moreno Ferrario, ex difensore del Napoli, parla del momento attuale degli azzurri nel corso di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, programma in onda su Canale 8. “Io come Rrahmani? Questi sono giocatori veri, lui in particolare è un grande giocatore. Io non ero in Nazionale, la storia è storia. Lui e Kim giocano per le rispettive nazioni, sono il massimo livello, la massima espressione di un giocatore. Io il saltino fino alla Nazionale maggiore non l’ho fatto, c’è sempre un perché. Credo che Napoli-Milan poteva finire anche 0-10, basta vedere il gol di Saelemaekers. Non era giornata per il Napoli, c’è poco da dire: i giocatori probabilmente non erano con la stessa concentrazione di altre volte, è capitato anche a noi e ci può stare. Può essere che la giornata fosse quella. Anziché una squadra hanno incontrato il Milan e i rossoneri hanno vinto, bisogna vedere le cose in maniera più semplice”.

Per Ferrario la partita di Lecce sarà importante per replicare alla sconfitta col Milan

Ferrario ha poi aggiunto: “Chi è favorito in Champions? Una reazione da chi prende 4 gol ci sarà ma il calcio, seppur semplice, diventa complicato in base ai momenti. Il Napoli se la gioca alla grande, io resto di questa idea. La presenza di Osimhen obbligherebbe i giocatori del Milan a stare più corti e ordinati”.

“La partita di Lecce sarà importante. Se andrà in una certa maniera mentalmente recuperi e ritorna tutto come prima. Per il gruppo è importante, indipendentemente da sarà protagonista. Se scendono in campo gli stessi e va male è un problema, se vinci va bene a prescindere da chi giochi. Come ci si rialza dopo una sconfitta pesante? Vale per tutti: ti devi rialzare se fai uno sport e sei un professionista, non ci sono giustificazioni”.