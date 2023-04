Lecce-Napoli, Del Genio: “Mi aspetto una mossa di Spalletti. C’è un clima paradossale”

Paolo Del Genio anticipa le scelte di Spalletti per Lecce-Napoli, il giornalista ha parlato poi dello scudetto e del clima intorno ai partenopei.

Il giornalista sportivo Paolo Del Genio, ospite della trasmissione Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’incontro tra Lecce e Napoli. Del Genio ha parlato delle possibili scelte di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, sottolineando che si aspetta di vedere Raspadori al posto di Simeone, in quanto quest’ultimo risulta più utile come subentrante. Inoltre, Del Genio ha fatto notare che Elmas e Lozano potrebbero essere schierati titolari al posto di Zielinski e Politano.

“Se Raspadori dovesse giocare stasera è perchè sta bene. A parità di condizione viene preferito a Simeone perchè l’argentino spacca la partita entrando dalla panchina.

Le statistiche confermano questa mia ipotesi. Mi aspetto anche Elmas e Lozano titolari per Zielinski e Politano”.

Per quanto riguarda il Lecce, Del Genio ha affermato che la squadra ha avuto un periodo difficile con cinque sconfitte consecutive, ma che resta comunque una squadra in grado di giocare bene.

“Le ultime cinque del Lecce non sono state buone ma è una squadra che gioca benino. Non so se le ultime 5 sconfitte consecutive possano aver convinto Baroni a cambiare qualcosa”

Infine, il giornalista ha commentato la situazione della corsa allo scudetto, sostenendo che, nonostante le concorrenti possano bastare anche meno di quindici punti per vincere, è comunque importante fare il massimo per accumulare il maggior numero possibile di punti.

“Per quello che ci hanno fatto vedere le concorrenti potrebbero anche bastare meno di cinque vittorie, ma resta il fatto che i punti bisogna farli. C’è un clima paradossale quando dovremmo essere tutti contenti. Non so come qualcuno possa pensare di rovinare questa festa e spero che le cose si aggiustino”.