Euforia Napoli, arriva un messaggio importante di Spalletti

Luciano Spalletti non vuole pensare di aver già vinto lo scudeto, il tecnico del Napoli predica calma per dare il massimo anche in Champions League.

Spalletti è rimasto l’ultimo dei samurai, come ha detto lo stesso tecnico in conferenza stampa prima di Lecce-Napoli. L’allenatore non vuole assolutamente pensare di aver già vinto lo scudetto. Il margine di vantaggio è importante: 16 punti di vantaggio sulla seconda, ma c’è sempre l’incognita Juve che potrebbe riavere i punti di penalizzazione, a quel punto il margine di vantaggio si ridurrebbe a 12 punti.

Insomma il concetto è semplice: il Napoli non ha ancora vinto nulla e servono altre 5 vittorie per la matematica, lo ha detto chiaro e tondo Spalleti in conferenza stampa.

Ma l’allenatore del Napoli prima di Lecce-Napoli, ha anche lanciato un altro chiaro messaggio, come viene sottolineato da Corriere dello Sport: “E allora, silenzio: si gioca. Vanno nel cassetto le polemiche, le tensioni e l’organizzazione delle celebrazioni di uno scudetto che il Napoli, come ha sottolineato ieri Spaletti, potrà festeggiare dopo aver archiviato altre cinque vittorie“. Testa bassa e pedalare.