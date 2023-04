Formazione Napoli: Spalletti ha scelto il tridente col Lecce

Ultime novità di formazione sul Napoli che sfida il Lecce oggi allo stadio Via del Mare, Spalletti sceglie Raspadori centravanti.

Sky dà tutte le novità di formazione su Lecce-Napoli sfida per la 29sima giornata Serie A che si gioca alle ore 19.00 allo stadio via del Mare. Spalletti farà un minimo di turnover con Juan Jesus, Elmas e Raspadori che partono dal primo minuto. Anche Baroni farà dei cambi, come annunciato dall’allenatore in conferenza stampa.

Sky Lecce-Napoli: tutte le informazioni di Sky

Secondo quanto riferisce l’emittente satellitare il tecnico del Lecce farà cambi in ogni reparto rispetto alla partita con l’Empoli: in difesa torna Umtiti dal primo minuto, insieme con Gallo. A centrocampo non c’è Blin squalificato, ma ritorna Maleh, mentre in attacco Di Francesco e Ceesay sono in vantaggio sui Banda e Colombo.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore Baroni

Nel Napoli ci sarà qualche novità oltre alle assenze, quelle forzate di Osimhen ancora fuori per infortunio. Rientrano Bereszynski e Olivera, ma andranno in panchina. In difesa si vede Juan Jesus al posto di Kim. Cambio a centrocampo con Elmas al posto di Zlienski ed attenzione a Ndombele al posto di Anguissa. In attacco sarà Raspadori il centravanti, nel tridente formato da Kvaratskhelia e Lozano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.