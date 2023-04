Osimhen: c’è una data precisa per sapere se giocherà Milan-Napoli

Victor Osimhen vuole giocare Milan-Napoli ma una conferma arriverà solo dopo gli esami strumentali.

Il Napoli nella trasferta con il Lecce dovrà sicuramente fare a meno di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano avrebbe voluto entrare almeno nella lista dei convocati, ma Spalletti in accordo con lo staff medico ha deciso di non rischiare l’attaccante nigeriano, anche perché la lesione al muscolo non è ancora guarita.

Milan-Napoli: il recupero di Osimhen

L’obiettivo principale in questo momento è quello di recuperare Osimhen per Milan-Napoli. Ci sono sensazioni molto positive, anche se l’ultima parola l’avranno gli esami strumentali.

Osimhen si sottoporrà a nuovi accertamenti martedì prossimo, ovvero solo un giorno prima della trasferta di Milano. In quella data si capirà se Osimhen potrà giocare in Champions League. Anche in questo caso l’attaccante non sarà rischiato, qualora non dovesse essere guarito allora non parteciperà alla trasferta e si punterà a recuperarlo per la gara di ritorno di quarti di finale di Champions League: Napoli-Milan.