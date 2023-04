Repubblica – Festa scudetto, De Laurentiis batte cassa: vuole 2 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis chiede a Comune di Napoli e Regione Campania 2 milioni di euro per la festa scudetto del Napoli.

L’organizzazione della festa scudetto del Napoli è in corso, nonostante sulla carta gli uomini di Spalletti non abbiano ancora raggiunto il traguardo finale. Il tutto va avanti tra mille polemiche, con il contrasto con gli ultras e la necessità di garantire a tutti il massimo della sicurezza.

Festa scudetto Napoli

Ovviamente c’è Aurelio De Laurentiis tra i primi organizzatori della festa, che si deve confrontare con il sindaco di Napoli Manfredi ed il prefetto Palomba. Come fa sapere Repubblica, il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiesto anche 2 milioni di euro per la festa scudetto del Napoli.

Nella giornata di ieri 6 aprile, durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Claudio Palomba, l’imprenditore cinematografico ha avanzato a Comune e Regione per organizzare la celebrazione della vittoria: due milioni complessivamente, uno a testa per i due enti. L’idea è di allestire anche maxischermi in altri luoghi della città: da Scampia a piazza Mercato, tutti collegati con piazza del Plebiscito, epicentro della celebrazione che sarà architettata dalla società che otterrà l’incarico dal numero uno del Napoli. Qui sarà allestito un palco su cui salirà la squadra e dove poi si terrà un concerto.