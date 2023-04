Osimhen, arriva una bellissima notizia da Spalletti!

Victor Osimhen può tornare a giocare in Milan-Napoli gara di andata dei quarti di Champions League, lo dice Luciano Spalletti.

Osimhen sicuramente non giocherà Lecce-Napoli e non rientrerà tra i convocati lo ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ma il tecnico toscano ha dato anche qualche buona indicazione in vista della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League.

Il nigeriano scalpita perché vorrebbe giocare, ma non ha avuto ancora il via libera dallo staff medico, poiché la lesione muscolare non è stata ancora assorbita. Dunque bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali.

Milan-Napoli: Osimhen verso il rientro

“Domani non ci sono possibilità, andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Per la gara successiva dal punto di vista della programmazione ce ne sono molte, ma bisogna aspettare lo sviluppo pratico del lavoro” queste le parole pronunciate da Spalletti,

Più di un pizzico di ottimismo per il rientro di Osimhen per Milan-Napoli, gara fondamentale per la stagione degli azzurri. L’attaccante nigeriano ha dato massima disponibilità per giocare, lo staff medico farà di tutto per recuperarlo per la sfida di mercoledì 12 aprile. Dopo le parole di Spalletti ci sono ancora più possibilità che Osimhen scenda in campo in Champions League. Anche perché l’attaccante ex Lille non vuole assolutamente perdersi nessuna delle due sfide contro i rossoneri.