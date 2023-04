Lecce-Napoli, i convocati di Spalletti: Torna Olivera, Osimhen ancora fuori

Napoli: I convocati di Spalletti e le ultime notizie su Victor Osimhen in vista del match contro il Lecce.

Il Napoli scenderà in campo domani per la partita contro il Lecce, in trasferta. Dopo la sconfitta subita contro il Milan, in una partita che ha deluso i tifosi, i partenopei cercano di reagire.

Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati per la partita e una buona notizia arriva dall’infermeria: Mathias Olivera, terzino sinistro, è stato convocato per la trasferta contro il Lecce. Il giocatore ha recuperato dall’infortunio rimediato in Nazionale ed è tornato ad allenarsi in gruppo, tanto che ha potuto far parte della lista dei convocati.

Tuttavia, non tutto è positivo per il Napoli. Infatti, non ci sarà Victor Osimhen per il match di domani contro il Lecce. Secondo le ultime notizie, il recupero del nigeriano impiegherà ancora almeno due settimane, il che significherebbe che potrebbe tornare in campo solo contro il Milan, nella prossima partita di Champions League.

Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: “Osimhen non ci sarà domani contro il Lecce. La nostra programmazione per il lavoro di recupero arriva almeno alla prossima settimana“. Tuttavia, il tecnico ha lasciato aperta la possibilità di vedere Osimhen in campo contro il Milan nella prossima partita di Champions League. Infatti, ha affermato: “Ci sono buone possibilità di vederlo in campo all’andata con il Milan, ma dobbiamo vedere come si svilupperà il suo lavoro di recupero da lunedì“.

Il Napoli proverà a riscattarsi domani contro il Lecce, con il recupero di un importante giocatore come Mathias Olivera. Ma dovrà fare a meno di Osimhen ancora per un po’, sperando di poterlo avere a disposizione nella sfida contro il Milan in Champions League.

LECCE-NAPOLI: I CONVOCATI DI SPALLETTI



Ecco la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la trasferta del Napoli a Lecce: Pierluigi Gollini, Marfella, Meret, Bereszynski, Di Lorenzo, Jaun Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.