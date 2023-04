A proposito del caso Osimhen, la Procura ha chiesto una proroga di 6 mesi delle indagini per verificare meglio

Una proroga delle indagini di sei mesi. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà un nuovo aggiornamento sull’indagine che riguarda l’acquisto del Napoli di Victor Osimhen dal Lille avvenuto nell’estate del 2020: “A completare il quadro delle situazioni in divenire, c’è pure l’inchiesta della procura della repubblica di Napoli, relativa all’affare Osimhen con il Lille: in questo caso fra l’altro, qualche settimana fa i magistrati hanno chiesto una proroga delle indagini di sei mesi”, si legge sul noto quotidiano sportivo italiano.

Per l’avvocato La Marca la Procura non riaprirà l’affare Osimhen se non emergeranno elementi nuovi

Ha espresso il suo parere sulla vicenda anche l’avvocato Domenico La Marca che ai microfoni di Sportitalia evidenzia cosa sarà necessario riaprire la questione relativa all’affare legato a Victor Osimhen: “Il Napoli dovrà preoccuparsi dell’indagine legata al trasferimento Osimhen? Fino a quando non emergeranno elementi nuovi, e non ci sarà un comportamento del Napoli che possa indurre a valutare eventuali reati, non ci sarà nulla da temere per il club partenopeo. Fin quando non ci saranno novità in tal senso, ed è una possibilità remota, il Napoli può stare tranquillo”.