Lecce-Napoli: Osimhen voleva andare in campo, il retroscena

Victor Osimhen voleva giocare Lecce-Napoli, il giocatore si sta riprendendo da un infortunio muscolare.

Scalpita e vuole giocare, Victor Osimhen non vede l’ora di tornare in campo e questa è sicuramente un’ottima notizia. Ha voglia di bruciare i tempi il numero 9 del Napoli, come viene sottolineato nell’edizione odierna de Il Mattino, su cui si legge anche un retroscena legato alla sfida tra Lecce e Napoli.

Lecce-Napoli: Osimhen voleva giocare

Se fosse stato per l’attaccante nigeriano sarebbe sceso in campo, o quantomeno sarebbe andato in panchina. A quel punto è intervenuto lo staff tecnico e medico azzurro che hanno frenato il calciatore.

Osimhen non giocherà Lecce-Napoli sfida in programma venerdì 7 aprile allo stadio Via del Mare. Questo perché anche se le sensazioni del giocatore sono più che positive, la lesione è ancora presente e quindi non si rischierà assolutamente nulla, fino a quando non sarà del tutto guarita. Gettarlo nella mischia con questo problema muscolare potrebbe solo aggravare la situazione.

Il Napoli non ha mai forzato il rientro dei suoi calciatori, anche per evitare ricadute che poi lo terrebbero fuori ulteriormente. In panchina Spalletti può contare su giocatori come Raspadori e Simeone che possono sostituire degnamente Osimhen.

Chiaramente il nigeriano rappresenta un punto di forza clamoroso per il Napoli, quindi recuperarlo per la sfida di andata dei quarti di Champions League con il Milan a San Siro, sarebbe sicuramente un’ottima notizia per tutti.