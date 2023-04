Gli ultrà ricattano il Napoli con i bengala: “Li accendiamo all’80’, così piglia la multa!”

Il Mattino svela che gli ultrà ricattano il Napoli con i bengala, citando una frase urlata in curva: “Li accendiamo all’80’, così piglia la multa!”

Un vero e proprio ricatto. Stamattina Il Mattino sottolinea l’atteggiamento incriminante da parte degli ultrà del Napoli durante la partita delle polemiche contro il Milan. In riferimento al fascicolo aperto dalla Procura di Napoli, il quotidiano riporta il virgolettato di alcuni ultras: “All’ottantesimo, più o meno all’ottantesimo, accendiamo i bengala… E gli facciamo pigliare la multa…” – prosegue Il Mattino – “Così è accaduto con quei fuochi illegali che significavano due cose: abbiamo il potere di far multare la società, di creare disturbo (al di là della sanzione da 3mila euro); e possiamo violare le regole imposte dal Viminale; possiamo in qualunque momento imporre la nostra logica su regolamenti e protocolli che vengono definiti”, si legge sul quotidiano che racconta che verrà ascoltato anche De Laurentiis come persona informata.

Il Mattino riporta il virgolettato di alcuni ultras che credono di avere il potere di far multare il Napoli

Violenza privata e estorsione verso il club partenopeo le accuse che puntano a verificare i pm Valentino Battiloro, Stella Castaldo, Francesco De Falco, Danilo De Simone, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Amato.

Un’inchiesta decisamente più ampia con diversi punti. Tessera del tifoso, fidelity card, ticket assegnati prima della vendita ufficiale, gestione di aree delle curve, ma anche la festa scudetto. I pm intanto continuano ad indagare.