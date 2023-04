Spalletti turnover Lecce-Napoli: Raspadori si scalda, rivoluzionato il centrocampo

Luciano Spalletti è pronto a fare turnover nella sfida Lecce-Napoli, Giacomo Raspadori insidia Giovanni Simeone in attacco.

Senza la presenza di Osimhen, Spalletti dovrà capire a chi affidare il ruolo di centravanti del Napoli durante la sfida con il Lecce. Simeone resta ancora favorito, ma negli ultimi giorni Raspadori ha guadagnato più di qualche posizione. L’ex Sassuolo è rientrato bene dopo l’infortunio ed ha dato qualche segnale positivo anche durante il disastro di Napoli-Milan. Ma Spalletti ha in mente più di un cambio con il Lecce, una squadra forse rivoluzionata, come accadde anche nel match del girone di andata al Maradona.

Lecce-Napoli: turnover per Spalletti, chi può giocare

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il tecnico del Napoli sta pensando a diversi cambi. Anche perché il 12 aprile 2023 si gioca con il Milan, una gara delicatissima valida per i quarti di finale di Champions League.

Nel turnover di Spalletti in Lecce-Napoli sarà coinvolto Kim, al suo posto Juan Jesus, mentre da capire ancora se Olivera potrà essere tra i convocati. La vera rivoluzione può esserci a centrocampo con Elmas che quasi sicuramente giocherà al posto di Zielinski, mentre Ndombele insidia seriamente Anguissa, con l’africano apparso stanco dopo la trasferta con il Camerun.

In attacco Lozano viaggia verso un posto da titolare, così come lo sarà sicuramente Kvaratskhelia, mentre Raspadori e Simeone, si giocano un posto come centravanti.