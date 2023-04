Il Napoli riparte da Kvaratskhelia: lo sguardo infuocato che fa impazzire i tifosi

Kvicha Kvaratskhelia sarà protagonista di Lecce-Napoli, il georgiano punto di riferimento per Luciano Spalletti.

Senza Victor Osimhen il Napoli punta sull’altro faro dell’attacco azzurro, anche lui offuscato durante la notte terribile di Napoli-Milan. Tutto troppo brutto per essere vero. Eppure anche in quel disordine generale c’è stato chi come Kvaratskhelia ha cercato di fare la differenza. I pochi spunti arrivati sono partiti dai suoi piedi, con il georgiano che ha provato fino alla fine a cercare di segnare almeno un gol, senza però riuscirci.

Lecce-Napoli: col faro Kvaratskhelia

Ed allora bisogna ripartire subito, senza pensare ai 16 punti di vantaggio sulla Lazio. Vincere con il Lecce venerdì 7 aprile 2023 significa mettere subito le cose in chiaro, come fatto immediatamente dopo le sconfitte con Inter e Lazio.

Significa approdare al match di Champions League con il Milan a San Siro con uno spirito diverso e rinnovato. Per Lecce-Napoli si punta su Kvaratskhelia come uomo che illumina il fronte d’attacco. Lo sottolinea anche Corriere dello Sport che scrive come i tifosi si aggrappino a questo giocatore per ripartire in fretta. Lo si è visto da una foto pubblicata sui social dagli account ufficiale della SSCN con questo copy: “Kvara ha il fuoco negli occhi. ADORO!” Una cosa semplicissima che però ha riscosso successo con migliaia di like su tutti gli account da Facebook a Instagram.

Ed allora a Kvaratskhelia sarà dato il compito di trascinare il Napoli col Lecce, le sue giocate dovranno innescare gli attaccanti, con Simeone che si gioca un posto con Raspadori. Ma ci si attendono anche i suoi gol che spesso sono stati pesantissimi.