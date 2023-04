Milan-Napoli: recupero Osimhen, cosa filtra dallo staff a Castel Volturno

Victor Osimhen viaggia verso il recupero ma per Milan-Napoli in Champions League c’è ancora qualche dubbio.

Il giocatore in questi giorni ha svolto terapie al centro sportivo di Castel Volturno. Osimhen avrebbe voluto giocare con Lecce, perché le sensazioni sono molto positive, ma ovviamente molto dipende anche dai riscontri strumentali, che per ora hanno bloccato il giocatore, visto che c’è ancora una piccola lesione.

Osimhen recupera per Milan-Napoli?

È sicuramente la domanda che si stanno facendo tutti, sia tifosi del Napoli ma anche quelli del Milan. Anche perché fino ad ora il giocatore nigeriano non ha mai potuto affrontare i rossoneri, era infortunato anche nel match del girone di andata a San Siro e lo è stato anche nell’ultimo Napoli-Milan allo stadio Maradona.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sul possibile recupero di Osimhen per Milan-Napoli: “Osimhen scalpita in vista di mercoledì perché non avverte particolare dolore, ma lo staff sanitario resta cauto perché la distrazione c’è e non si vogliono correre rischi con uno “scattista” come il nigeriano, ragion per cui una valutazione più approfondita si avrà solo all’inizio della prossima settimana“.

Il giocatore sicuramente non sarà rischiata, se gli esami strumentali non daranno esito positivo allora il giocatore resterà fermo, così da recuperarlo in vista della sfida del 18 aprile 2023 quando al Maradona si giocherà Napoli-Milan ma di Champions League. Per quella data è quasi sicuro che il giocatore possa recuperare, ma bisogna incrociare le dita e sperare che possa farlo anche prima del tempo.