“La Juventus si allei con De Laurentiis e Lotito”: l’incredibile proposta da Torino

Una clamorosa proposta arriva da un giornalista di Torino: “La Juventus si allei con De Laurentiis e Lotito”

La proposta arriva da Torino. Andrea Bosco, giornalista e tifoso della Juventus, ritiene che la Juventus debba allearsi con De Laurentiis e Lotito e mollare la presa con Gabriele Gravina. Queste le parole utilizzate su TuttoJuve, che sa tanto di provocazione: “Gravina va esautorato in Italia. La Juventus si allei con De Laurentiis e con Lotito. Il nemico del mio nemico è il migliore dei miei amici. Occhio alle “palle”, anche qui. Il detto non ha origini arabe. E i latini lo hanno adattato. Il detto è ebraico, presente nell’Esodo. Serve una alleanza tra quanti non si riconoscono nel calcio di Gravina, quanti vogliono le riforme, decurtando il numero delle partecipati ai tornei, quanti non sopportano più una giustizia sportiva che è diventata peggio dell’Inquisizione spagnola”.

Un giornalista che segue la Juventus promuove un’alleanza con De Laurentiis e Lotito

Bosco ha poi proseguito: “Quanti vogliono che l’elezione del presidente federale non sia bulgara (a proposito di democrazia: in Uefa Ceferin era l’unico candidato, così come candidato solitario sarà Infantino per il seggiolone della Fifa), quanti vogliono uno sviluppo diverso per il calcio della nazionale. Gravina è il gattopardo che finge di cambiare “affinché tutto resti come prima“.

“L’uomo di “apparato“ che non ha mai pensato di fare veramente le riforme. Per lui le “convergenze“ sono parallele. Sembra il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino: una armatura vuota che non si addormenta per evitare di cessare di esistere. Una armatura che al “convito amoroso“ deve dissertare per tutta la notte su come vadano piegate le lenzuola perché sprovvisto di “altri argomenti“. Ma che con le parole manda la dama in “estasi“. Perché certi “inesistenti“, con le parole sono maestri. Con le parole”. Ha concluso Bosco.