Milan-Napoli, Spalletti: “Ho due soluzioni oltre Raspadori in attacco”

Luciano Spalletti parla ad Amazon Prime Video della sfida di Champions League tra Milan e Napoli, con il dubbio Raspadori.

Il tecnico del Napoli deve fronteggiare l’emergenza in attacco con l’assenza di Osimhen e Simeone per infortunio. Poi c’è il dubbio Raspadori che non è al meglio. Spalletti a Prime Video dice: “Ci sono valutazioni in corso, Raspadori è l’unico che può fare quel ruolo lì. Ma qualora non dovesse farcela ho almeno due o tre calciatori che possono giocare nella posizione di prima punta e sono: Elmas, Kvaratskhelia e Lozano. Loro hanno le caratteristiche per poter sostituire Osimhen“.

Sul Napoli senza Osimhen, Spalletti dice: “Come diceva un grandissimo allenatore di football, la forza della squadra non è l’addizione dei singoli calciatori, ma come questi riescono a coesistere come gruppo. Noi abbiamo giocatori che si aiutano l’uno con l’altro, gente che sa quello che deve fare e che fino ad ora ha fatto grandissime cose, portandoci a questo punto della Champions League. Siamo un ottimo collettivo e con quello si sopperisce anche all’assenza dei campioni“.

L’allenatore del Napoli torna anche sul 4-0 subito in casa dal Milan: “Non eravamo la squadra vera. Ma sappiamo che non mettiamo in campo tutto possiamo fare brutte figure“.

Poi Spalletti ha parlato anche del battibecco con Paolo Maldini e quello con Pep Guardiola.