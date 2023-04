Napoli, Simeone arrivano buone notizie, infortunio meno grave del previsto. I tempi di recupero

L’infortunio di Giovanni Simeone è meno grave del previsto, dallo staff medico del Napoli arrivano notizie confortanti per l’attaccante.

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha subito un infortunio al bicipite femorale destro durante la partita contro il Lecce. Fortunatamente, la diagnosi ha rivelato che si tratta di una distrazione di primo grado e non di un infortunio grave come si temeva. Potrebbe rimanere fuori per circa venti giorni, ma tutto dipende dalla sua reazione individuale.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli esisti degli esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo allo staff medico azzurro. Il primo obiettivo del Napoli è di farlo recuperare per la partita di campionato con la Salernitana il 29 aprile.

SIMEONE, I TEMPI DI RECUPERO DALL’INFORTUNIO

“Quello di Simeone non è un infortunio tale da costringerlo a stare fuori per un periodo eccessivamente lungo: stando alle prime previsioni, il Cholito salterà di certo le due di Champions con il Milan e poi le partite di campionato con il Verona in casa (sabato) e con la Juve a Torino (23 aprile). La prima data possibile per rivederlo all’opera, insomma, è sabato 29 aprile: Napoli-Salernitana. La speranza è questa. Al massimo Udinese-Napoli del 3 maggio”.

Simeone salterà quindi le due partite di Champions contro il Milan, le partite di campionato contro il Verona e la Juve, ma si spera che torni in campo il 29 aprile. Al massimo, la sua presenza potrebbe essere posticipata alla partita contro l’Udinese il 3 maggio.