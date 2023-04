Repubblica: “Osimhen voleva il Milan a tutti i costi. Ecco perché non è partito”. Svelato il retroscena

Victor Osimhen non giocherà la partita di Champions contro il Milan. L’attaccante del Napoli si è arreso dopo il no dei medici azzurri.

La “maledizione” di Victor Osimhen contro il Milan (li ha affrontati soltanto due volte, poi è sempre stato ko) proseguirà pure stasera in Champions. Il Napoli dovrà fare a meno della sua stella nella partita dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica: “Osimhen ha dovuto arrendersi alla lesione all’adduttore sinistro che gli costerà anche la partita di sabato contro il Verona. Osimhen si era impegnato tuta la settimana in allenamenti personalizzati il suo desiderio di recuperare in tempo per la partita contro il Milan era fortissimo. Nel corso dell’ultimo allenamento, lo staff medico del Napoli ha deciso di non rischiare una ricaduta che potrebbe privare Spalletti del giocatore nella parte finale della stagione“.

A San Siro, il Napoli dovrà fare affidamento sul giovane Raspadori per spostare l’ago della bilancia della qualificazione. Nel frattempo, Giovanni Simeone si è fermato a Lecce a causa di una lesione muscolare che lo terrà fuori dal campo per circa un mese, quindi sarà anche lui assente nella sfida di stasera.

In un’intervista al Daily Mail, Osimhen ha espresso la sua fiducia nella squadra e nei tifosi del Napoli, sognando di vincere lo scudetto e immaginando l’esplosione di gioia della città. Ha anche svelato un retroscena divertente: ha scambiato la maglia con Haaland grazie a un suo compagno di squadra nella nazionale norvegese.

La partita di stasera sarà un’occasione importante per il Napoli di dimostrare il proprio valore e avanzare nella competizione. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno del suo miglior marcatore e cercare di compensare questa assenza con un gioco di squadra impeccabile. Il calcio, come sempre, riserva molte sorprese e i tifosi del Napoli sperano che la loro squadra riesca a superare anche questa difficoltà e a portare a casa la vittoria.