Osimhen: “Napoli vive per il calcio, tifosi sotto casa fino alle 2 di notte”

L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, si è soffermato in un’intervista al Daily Mail soffermandosi su diversi temi, dalla passione dei tifosi partenopei per il calcio alla Champions League.

Victor Osimhen ha affrontato diversi temi in un’intervista rilasciata al Daily Mail, partendo dalla passione dei tifosi partenopei per il calcio: “Napoli vive per il calcio e ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se dovessimo riuscire a vincere lo scudetto”, ha detto Osimhen. “I tifosi hanno le lacrime agli occhi, non vincono il campionato dai tempi di Maradona (1990) e sono così vicini a realizzare questo sogno. A volte vengono sotto casa dei giocatori per mostrare il loro amore, anche alle 2 del mattino”.

Il giocatore ha poi espresso la sua ammirazione per Haaland, definito uno dei migliori attaccanti della sua generazione. “Essere paragonato a lui – ed essere considerato uno dei migliori attaccanti del mondo – mi dà forza per fare di più. Posso segnare quattro gol in una partita, posso fornire più assist, posso fare molte più cose perché ho la qualità per farlo. Ho bisogno di lavorare ancora di più e poi alla fine della mia carriera posso sperare di guardare indietro e dire sì, ho fatto alcune cose meravigliose”.

Osimhen ha anche espresso la sua fiducia riguardo alle possibilità del Napoli in Champions League: “Abbiamo la possibilità di andare lontano anche in Champions League”.

In attesa di scoprire come andrà la stagione ed il percorso partenopeo in Coppa, la città di Napoli continua a sostenere il suo club e i suoi giocatori, pronta a celebrare ogni vittoria e a condividere ogni emozione legata al calcio.