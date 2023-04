Milan-Napoli, il pronostico di Biasin: "Scommetterei 10 euro su..."

Milan-Napoli: Biasin svela il suo pronostico per la partita di domani sera tra Milan e Napoli, valida per i quarti di finale di Champions League.

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione sul momento che sta attraversando l’Inter e sulla partita che domani sera vedrà il Napoli impegnato in casa del Milan allo Stadio Meazza, gara valida per i quarti di finale di Champions League. Durante una recente intervista rilasciata a Radio Napoli Centrale, Biasin ha parlato anche delle sfide Champions delle squadre italiane.

Secondo il giornalista l’attacco dell’Inter è sceso vertiginosamente rispetto all’inizio della stagione. Nonostante la squadra nerazzurra giochi sempre nella metà campo avversaria e crei molte occasioni, il mancato concretizzare delle azioni è imputabile ai singoli giocatori e non solo all’allenatore Inzaghi: “Il prescelto per stasera sarà Dzeko, salvo sorprese dell’ultima ora che mi sento di escludere. L’idea di Inzaghi è quella di avere un giocatore più tecnico che fisico, ma penso che Lukaku avrà comunque un po’ di spazio. Cos’è successo a Romelu? Lui ha sempre commesso questa serie di errori, ma venivano sommersi da una valangata di gol. Adesso, invece, non segna neppure. Non posso pensare che siano errori tecnici che derivano dal fatto che non è più capace di giocare. È vero che la condizione fisica è migliorata, ma se sbaglia quei gol, la prestazione positiva passa in sordina. Attacco più forte del campionato? Anche io ero di questa idea a iniziò campionato. Poi, Correa non si è mai visto, Dzeko ha la sua età, Lautaro ha un paio di momenti di assenza, Lukaku è un caso davvero strano. Evidentemente bisogna vedere le valutazioni di inizio stagione”.

Sfide Champions Benfica-Inter e Milan-Napoli, il pronostico di Biasin

Per quanto riguarda le partite di questa sera, Biasin ha espresso il suo pronostico: per Benfica-Inter e Milan-Napoli: “Quarti di Champions? Tra Benfica e Inter vedo favorito leggermente il Benfica. Per quanto riguarda Napoli e Milan, dieci giorni fa sarei stato più convinto, ma se mi chiedessero di scommettere 10€, lo farei sulla vittoria del Napoli, ma deve essere una partita assolutamente diversa rispetto a quella di campionato”.