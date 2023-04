Tuttosport mette in guardia il Napoli: “Leao pronto a rompere il digiuno”

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, vuole rompere un digiuno che dura ormai a San Siro da ben 150 giorni.

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, è alla ricerca del gol che manca da ben 150 giorni a San Siro e spera di poter rompere il suo digiuno nella delicata sfida di domani sera contro il Napoli, gara valida per i quarti di finale di Champions League in programma al Meazza alle ore 21. A riportare la notizia è l’edizione odierna di Tuttosport che sottolinea come come Leao non vada a segno in una partita casalinga del Milan dal 13 novembre 2022, giorno in cui ha realizzato una rete contro la Fiorentina.

Leao ha già dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà la difesa del Napoli grazie alla sua velocità e ai suoi strappi, come ha fatto dieci giorni fa al Maradona, quando ha segnato una doppietta nello 0-4 per la compagine di Pioli. Tuttavia, il portoghese ha bisogno di essere decisivo anche in Europa, dove finora ha segnato solo in casa della Dinamo Zagabria.

Il Milan ha bisogno del miglior Rafa e dei suoi gol per contrastare l’avanzata della squadra di Spalletti che da inizio stagione cavalca l’onda dell’entusiasmo.