Radio Ufficiale: “Formazione Napoli, ecco chi sceglie Spalletti”

La formazione del Napoli contro il Milan, secondo la Radio Ufficiale, gioca Giacomo Raspadori al posto di Victor Osimhen.

Il Napoli deve fare a meno di Victor Osimhen, che non figura nemmeno tra i convocati di Milan-Napoli. Le ultime novità di formazione sul Napoli in Champions League, vengono date da Marcello Calvano di Radio Kiss Kiss Napoli che dice: “Io penso che non ci saranno grandissime sorprese in attacco. Giocherà Raspadori al posto di Osimhen. Mentre in difesa mi aspetto la presenza di Olivera al posto di Mario Rui”.

Il giornalista poi aggiunge: “La formazione sarà quella che conosciamo: modulo 4-3-3 con Meret in porta, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. Centrocampo quello solito con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia“. Secondo Calvano, dunque, non ci saranno stravolgimenti nella formazione, anche se Spalletti ha più soluzioni atipiche in attacco.

Ad esempio si sta parlando della possibilità di schierare Elmas o Lozano come falso centravanti, anche se al momento la presenza di Raspadori, sembra quella più probabile.