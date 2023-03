Gazzetta – Haaland chiama, Osimhen risponde, chi è il più forte?

Victor Osimhen ha segnato una doppietta in Champions League, mentre Erling Haaland ne ha siglati cinque.

La straordinaria stagione di Osimhen con il Napoli accende il confronto con Haaland. L’attaccante norvegese in forza al Manchester City è diventato il termine di paragone quando si parla di attaccanti spietati sotto porta. Basti pensare che nell’ultimo turno di Champions League tra Manchester City e Lipsia, Haaland ha segnato ben 5 gol. Invece Osimhen ne ha segnato ‘solo’ 2, rinunciando alla possibilità di segnare il terzo perché ha volutamente lasciato il pallone del rigore a Zielinski. Un grande gesto da parte del nigeriano che fa capire la grande solidità del gruppo azzurro.

Haaland o Osimhen chi è il migliore?

Gazzetta dello Sport su questo confronto scrive: “Haaland chiama e Osimhen risponde. E che meraviglia di risposta. Di quelle che entrano nella storia: due gol e il Napoli è nei quarti di Champions per la prima volta. Non c’era riuscito neanche con Maradona. Due gol, non cinque, ma il biondo norvegese è un alieno: Osimhen, però, è il primo dei terrestri, è Flash Gordon che si oppone all’invasione dallo spazio“.

La prestazione di Osimhen contro l’Eintracht Francoforte ha incantato anche la Bild, che ha elogiato il nigeriano e tutto il Napoli per quello che hanno fatto vedere nel doppio confronto.