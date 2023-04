CorSport – Milan-Napoli: Spalletti ha scelto l’attaccante, spiazza tutti

Luciano Spalletti fa una mossa a sorpresa e nella formazione del Napoli che sfida il Milan schiera Eljif Elmas punta centrale.

Ieri il tecnico del Napoli in conferenza stampa è stato chiaro, nemmeno Raspadori è al meglio della condizione fisica. Quindi contro il Milan bisognerà industriarsi, cercare nuove soluzioni, senza un attaccante di ruolo. Ma proprio Spalletti è uno degli inventori italiani del falso 9, ricordiamo l’evoluzione di Totti alla Roma che in quella posizione seppe segnare caterve di gol.

Formazione Napoli contro il Milan: chi gioca in attacco

Al momento Spalletti ha una vera e propria emergenza in attacco: fuori Simeone e Osimhen per infortunio. Raspadori non è al meglio della condizione. Dunque ci sono zero punte centrali veramente in forma.

Ed allora si cambia: Spalletti nella formazione del Napoli che sfida il Milan in Champions League, lancia Eljif Elmas dal primo minuto. Il macedone si posizionerà al centro dell’attacco. Ovviamente con caratteristiche diverse da Osimhen, con movimenti diversi più ad uscire per favorire l’inserimento delle punte, più di manovra che di potenza e velocità. Ma questo è quello che offre al momento la rosa azzurra: improvvisamente trovatasi senza attaccanti, nonostante una presenza importante di punte nella rosa. Ma questa è la situazione e bisogna adattarsi.