Libero bacchetta Spalletti: “Mancato il salto di qualità col Milan”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è stato duramente criticato dall’edizione odierna del giornale Libero dopo la sconfitta della sua squadra sul campo del Milan nella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il quotidiano in particolare ha messo a confronto le mosse del tecnico partenopeo con quelle dell’allenatore rossonero, Stefano Pioli, mettendone in risalto in quest’ultimo una maggiore flessibilità e inventiva nel modellare la sua squadra: “Paradosso: Bennacer fa il trequartista che Spalletti ha amato in carriera, da Perrotta a Nainggolan, al quale quest’anno ha rinunciato in favore del 4-3-3 e di Lobotka, proprio colui che ne soffre la presenza. Pioli usa l’arma del collega per sabotarlo, un’idea tanto perfida quanto efficace. Ciò dimostra che il rossonero sta crescendo parallelamente alla squadra che allena. Rispetto al collega Spalletti, più lineare e insistente nello schierare una formazione il cui obiettivo è essere sempre uguale a se stessa, Pioli si dimostra più flessibile e disposto ad inventarsi qualche stregoneria, modellando il Milan a seconda di ciò che gli passa per la testa. Il suo è un grande salto di qualità. Spalletti non ha trovato lo stesso effetto benefico da Elmas, unica variante (obbligata) alla squadra che vince e che, quindi, non si cambia”.

Secondo Libero Spalletti deve fare un salto di qualità e trovare una mossa a sorpresa per superare la sua nemesi contro il Milan, anche se modificare una formazione che sta dominando il campionato non sarà facile. L’occasione e l’avversario richiederebbero un pensiero laterale e un azzardo, perché il Napoli sta faticando ad esprimersi contro il Milan: “Il Napoli fatica ad esprimersi contro il Milan, ormai tre indizi fanno una prova. È la sua nemesi. Per questo dal mister è lecito aspettarsi una mossa a sorpresa, un pensiero laterale, un azzardo. Da qui passa l’ultimo salto di qualità. Certo non è facile modificare una formazione che sta dominando il campionato e che, quindi, sembra priva di difetti, ma l’occasione e l’avversaria lo richiederebbero”.