I club Napoli ci credono: “La finale del mondo ci aspetta, Maradona ci disse cosa fare”

I tifosi del Napoli ci credono, lo stadio Maradona dovrà essere tutto azzurro per la sfida di Champions League Napoli-Milan.

I club Napoli del gruppo UANM (Unione Azzurra nel Mondo) fanno sentire la propria voce. Prima hanno tifato a perdifiato a San Siro, in una partita sfortunata dagli azzurri e condizionata dall’arbitro Kovacs. Ma ora sono pronti a far sentire tutto il proprio sostegno alla squadra di Luciano Spalletti nel match di ritorno contro i rossoneri allo stadio Maradona.

Maradona in quel Napoli-Milan

Proprio il dio del calcio, prima di un Napoli-Milan disse: “Sono a una settimana da una finale del mondo. Non voglio una sola bandiera del Milan. Voglio che sia tutto azzurro. Quando andiamo fuori da Napoli non siamo nessuno, ci mancano di rispetto tutti quanti“.

E lo stadio sarà proprio così, come lo voleva Diego Armando Maradona il barrilete cosmico che da qualsiasi posto sia veglierà sulla partita degli azzurri che recuperano anche Victor Osimhen. “Martedì non giochiamo per un successo, giochiamo per la storia” fanno sapere dal diretto di UANM.

Parole infuocate, di passione pura, a cui si aggiunge un concetto fondamentale che spiega profondamente la richiesta di aiuto di Spalletti. “Dopo la partita di Milano, la prestazione maestosa, la sconfitta cocente, sentiamo più che mai quell’irrefrenabile desiderio che ci accompagna sempre: spingere la squadra verso il successo” fanno sapere i tifosi dei club, pronti a dare una mano al Napoli, per scrivere quella storia mai scritta.