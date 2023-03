Napoli: Uanm che festa… scudetto, l’azzurro invade l’Italia e il mondo, alla faccia dei ‘divieti’

I tifosi si preparano alla festa scudetto del Napoli, in Italia club e balconi tinti d’azzurro, ma si festeggerà in tutto il mondo.

“L’attesa del piacere è essa stessa il piacere” diceva il drammaturgo, filosofo e scrittore tedesco Gotthold Ephraim Lessing. Una frase poi utilizzata anche in una famosa pubblicità. Ma mai come quest’anno l’espressione calza a pennello per il popolo napoletano. Non solo quello residente a Napoli o in Campania, ma in tutto il mondo. I 19 punti di vantaggio della squadra di Spalletti sulla Lazio seconda in classifica a 11 giornate dalla fine autorizzano i supporters azzurri a sognare ad occhi aperti, nonostante le fantasmagoriche tabelle propinate a Torino, in cui c’è una Juve ancora in piena lotta per il titolo.

Festa scudetto Napoli

Insomma la scaramanzia, segno distintivo di molti partenopei, sembra poter essere accantonata, almeno per una volta. Nel capoluogo partenopeo non c’è angolo di città dove non si canti una canzone che inneggi alla squadra azzurra. Ma in tutta la Campania si ci sta già organizzando con bandiere e collette per creare un evento magico.

Ma la festa scudetto del Napoli sarà vissuta in tutto il mondo, come testimoniano i club UANM (Unione azzurra nel mondo) che conta 80 club da tutto il globo. Dalle foto inviate alla nostra redazione si vede come si stia organizzando a Venezia, Novara, Modena, Ubuntu, Nicaragua, Basilicata, Nocera e tanti, tantissimi altri paesi. Insomma l’Italia ed il mondo si colorano d’azzurro, con una gioia contagiosa che fa venire i brividi solo a pensarci, alla faccia di qualche gruppo che vorrebbe vietare la festa sul ‘proprio’ territorio.

La gioia di Napoli è contagiosa per natura, ma anche perché si attende lo scudetto da 33 anni ed è giusto festeggiarlo nel migliore dei modi.