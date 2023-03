Napoli, striscione per Spalletti da brividi!

Luciano Spalletti ed il Napoli uniti da un progetto vincente, ma anche da un attaccamento alla maglia azzurra.

Non c’è alcun dubbio che Spalletti sia uno dei grandi artefici di uno scudetto che a Napoli diventa sempre più realtà, giorno dopo giorno. L’arrivo di Spalletti ha fatto crescere a dismisura un gruppo che inizialmente non veniva assolutamente quotato per il tricolore. Le famose griglie di inizio stagione dell’informazione mainstream mettevano il Napoli nemmeno in zona Champions League.

Napoli: nuovo striscione per Luciano Spalletti

Ed invece Spalletti ha forgiato un gruppo di uomini veri, di compagni che lottano per lo stesso obiettivo, oltre che di calciatori con grandissime capacità individuali e collettive. Ma Spalletti è anche maestro di comunicazione, ha cominciato con i fratini con la scritto: ‘Sarò con te’ ed ha finito per coniare il “Tutto per lei” riferito alla maglia azzurra.

Al Rione Sanità è spuntato uno striscione proprio per Spalletti che fa riferimento a questo motto: “Un patto lega in eterno Luciano, quel ‘tutto per lei’ vale più di 100 trofei“. Ancora una volta il pubblico azzurro dimostra di essere innamorato della propria squadra, di quella maglia azzurra. Un amore viscerale che va molto oltre la vittoria un titolo.