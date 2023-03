Spalletti autore di un grande gesto che emoziona Napoli

Spalletti,allenatore del Napoli, ha dimostrato di avere un cuore d’oro, emozionando la città partenopea con un gesto di grande generosità.

Luciano Spalletti, l’allenatore che fa battere il cuore di Napoli, ha dato prova del suo immenso altruismo con un gesto che ha emozionato l’intera città partenopea. Dopo aver ricevuto il premio Bearzot come miglior allenatore italiano, il tecnico azzurro ha deciso di donare i cinquemila euro del premio alla fondazione “A’ voce d”e creatu-re” di Don Merola, una causa che Spalletti aveva già sostenuto in passato.

Ma non è solo un gesto di grande generosità. È una dimostrazione del fatto che l’impegno sociale non deve essere mai trascurato, nemmeno dai personaggi più influenti dello sport. Don Merola, che aveva già incontrato Spalletti allo stadio e aveva colto in lui una grande sensibilità, ha commentato la decisione del tecnico del Napoli a Il Mattino: “Con la sua donazione compreremo maglie, palloni, aggiusteremo i campetti e finanzieremo la formazione dei ragazzi. Sta diventando un po’ il nostro San Gennaro, regalando alla comunità un sogno come quello dello scudetto“.

Un gesto di solidarietà che va oltre il campo di gioco e che dimostra che il cuore di Spalletti batte all’unisono con quello di Napoli. a notizia del gesto di Spalletti ha suscitato grande emozione in tutta la città di Napoli, e non solo. Grazie alla scelta di donare il premio Bearzot alla fondazione di Don Merola, l’allenatore azzurro ha dimostrato di essere un esempio positivo per la comunità, ispirando altre persone a fare del bene e a sostenere le cause meritevoli. Spalletti ha dimostrato che il calcio può ancora essere uno strumento di unità e speranza per le comunità.