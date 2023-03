Napoli-Milan: per Spalletti arrivano due ottime notizie

Luciano Spalletti recupera gli infortunati, per la sfida tra Napoli e Milan del 2 aprile ritornano Raspadori e Demme.

Si svuota l’infermeria del Napoli che marcia verso la gara con Milan. La sfida di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona si gioca il 2 aprile alle 20.45, sarà la prima gara tra Napoli e Milan di aprile, mese in cui i due club si affronteranno tre volte tra campionato italiano e Champions League.

Napoli-Milan: rientra Raspadori

“Raspadori e Demme, gli infortunati, hanno potuto riassaporare il campo di nuovo, con una seduta personalizzata che sembra possa riavvicinarli al rientro” scrive Corriere dello Sport. Martedì mattina riprenderanno gli allenamenti per il Napoli, con Spalletti che potrà avere tutti gli uomini a disposizione.

Raspadori ci sarà per Napoli-Milan, le sue condizioni saranno monitorate di nuovo durante il primo allenamento dopo la pausa, ma non ci sono grandi preoccupazioni. L’attaccante ex Sassuolo potrà andare sicuramente in panchina, pronto a scendere in campo, qualora ce ne fosse bisogno. Entro martedì ci sarà anche il rientro degli altri giocatori impegnati con le varie Nazionali come Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Rrahmani e Lobotka. Tutti si metteranno a disposizione di mister Spalletti per preparare il delicatissimo match contro il Milan di Pioli.