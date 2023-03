Da Torino la tabella scudetto Juventus: “Ci prendiamo il tricolore”

Il Napoli è saldamente in testa alla classifica di Serie A ma da Torino arriva la Tabella Juventus per lo scudetto.

La vittoria della Juve contro l’Inter ha rilanciato le aspirazioni dei tifosi bianconeri alla vittoria del titolo di Serie A. Una vitta ancora segnata da polemiche, visto che l’arbitro Chiffi in accoppiata con il solito Mazzoleni al Var, non hanno fischiato nulla sul gol di Kostic. Eppure il fallo di mano di Rabiot e soprattutto quello di Vlahovic sono netti, come dimostrano le immagini che vengono chiaramente interpretate da Graziano Cesari.

Ma a gran parte dei tifosi bianconeri, non si capisce il motivo, piace ignorare quelle immagini e parlare di vittoria netta di una super squadra che ora è pronta a vincere lo scudetto soffiandolo al Napoli.

Juventus: la tabella scudetto

In preda ad una euforia generale si stanno scatenando nelle ultime ore i tifosi bianconeri. Max Allegri è passato dall’essere il peggior tecnico mai visto, ad essere un fenomeno della panchina, capace di creare nuovi campioni e tattiche che ipnotizzano l’avversario.

In questa grande euforia esce fuori anche la nuova tabella scudetto della Juventus, in cui si prevede che i bianconeri chiuderanno un punto davanti al Napoli a fine stagione.

Ma andiamo con ordine, prima di tutto i tifosi della Juve prevedono che dopo la sentenza del collegio di garanzia del Coni (19 aprile) ai bianconeri saranno restituiti i 15 punti di penalizzazione. Ma va ricordato che il collegio di garanzia non può modificare la sentenza, ma solo accettare il ricorso e chiedere nuova sentenza, oppure rigettare il ricorso della società. Inoltre dalle famigerate carte Covisoc non è uscito assolutamente nulla, quindi non si capisce perché i 15 punti debbano essere tolti. Poi c’è la questione stipendi, ma andremo oltre.

Nella famosa tabella si prevede che il Napoli, squadra che ha vinto 23 partite fino ad ora, dopo la sosta vinca solo 3 partite quelle con Verona, Salernitana e Sampdoria. Mentre la Juve non ne sbaglia praticamente più nessuna, con solo due pareggi in 11 partite. In questo modo vincerebbe lo scudetto.