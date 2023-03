Cesari smaschera la Juve: tocco di Vlahovic è netto – VIDEO

La Juventus vince con l’Inter con un netto fallo di mano di Vlahovic e Rabiot sull’azione del gol di Kostic.

A fine gara Max Allegri ha detto che la Juve si comporta sempre bene che non fa casino con gli arbitri e che bisogna rispettare le scelte dei direttori di gara. Diventa difficile rispettare la scelta di Chiffi che decide di non andare al Var per verificare due falli di mano che sono netto.

Nettissimo il tocco di Rabiot, netto quello di Vlahovic che viene messo in evidenza da Graziano Cesari. Dalle immagini si vede in maniera evidente come l’attaccante della Juve si aiuti con il braccio per controllare il pallone. Le immagini sono così chiare che si vede come il pallone sposti il muscolo di Vlahovic. Eppure all’Inter hanno detto che non c’erano immagini chiare per giudicare gli episodi.

Sembra strano visto che pure Materazzi ha postato una foto in cui si vede in maniera evidente il fallo di mano di Rabiot. Fallo che poteva essere visto che da Chiffi che era posizionato in maniera ottimale per veder lo svolgimento dell’azione. Con questa vittoria la Juve può sperare nel secondo posto qualora gli venga annullata la penalizzazione, ipotesi che molti media mainstream danno praticamente come già fatta.