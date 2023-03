Victor Osimhen, il fenomeno del Napoli: De Laurentiis paga un bonus dopo la vittoria di Torino

Victor Osimhen sta dominando in seire A e in Europa, De Laurentiis gli garantirà un altro bonus di 130mila euro.

Victor Osimhen sta letteralmente spaccando il campionato quest’anno! Con la sua doppietta contro il Torino, ha raggiunto un incredibile totale di 25 gol in stagione, e la sua valutazione di mercato è alle stelle. Non sorprende che De Laurentiis abbia dovuto sborsare subito un altro bonus contrattuale per il talentuoso centravanti del Napoli.

Ma non è solo Osimhen a fare la differenza in squadra: con 64 gol all’attivo, il Napoli ha di gran lunga il miglior attacco del campionato, e con soli 16 gol subiti, la miglior difesa. E poi c’è la doppietta di testa di Osimhen, che gli ha permesso di raggiungere quota 20 gol segnati in campionato, staccando di parecchie lunghezze i suoi rivali nella classifica marcatori.

Ma non è tutto: Osimhen ha anche raggiunto il numero di reti segnate da Eto’o in Serie A, ed è sulla buona strada per diventare il miglior marcatore africano della storia del nostro massimo campionato. Insomma, un vero fenomeno che fa impazzire i tifosi partenopei e gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

E per Osimhen, ci sono anche buone notizie dal fronte contrattuale: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo ultimo exploit gli garantirà un altro bonus di 130mila euro.