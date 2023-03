Osimhen: “Vogliamo dare una gioia ai napoletani. Il bambino con la maschera, vi spiego”

Victor Osimhen ha parlato al termine della sfida tra Napoli e Torino, vinta dagli azzurri per 4-0 con doppietta del nigeriano.

“Bisogna fare le congratulazioni a tutta la squadra, eravamo sorpresi per quanti tifosi c’erano allo stadio, siamo stati felici di aver conquistato questa vittoria contro un’ottima squadra come il Torino, che ha giocato per tutta la partita” ha detto Osimhen a Dazn.

A Torino c’è stata un’invasione azzurra, con i tifosi che cantavano: “Vinceremo il tricolore“. Osimhen sullo scudetto ah detto: “Vogliamo dare questa soddisfazione ai nostri tifosi, sono anni che aspettano questo premio. Questa è la strada giusta“.

Osimhen e il bambino con la maschera

Osimhen ha parlato anche del bambino con la sua maschera che lo ha accompagno in campo: “Ho visto il bambino che aveva il colore dei miei capelli, poi si è messo la mia maschera, ora voglio farmi una foto con lui, è stato davvero bellissimo“.

Ma la maschera di Osimhen è diventata un must in città, con il nigeriano che ha postato foto di cani con la maschera e tanto altro: “È bellissimo recepire l’amore verso questi gesti, davvero tutto fantastico“.