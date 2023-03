Spalletti: “Di Lorenzo extraterrestre. Vi svelo un retroscena del mio Napoli”

Luciano Spalletti allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria con il Torino per 4-0, doppietta di Osimhen e gol di Kvaratskhelia e Ndombele.

Il tecnico del Napoli a Dazn ha parlato di Osimhen e dei suoi due gol di testa: “Dentro quei gol di testa, che sa fare solo lui, si vede la sua grandissima qualità“. Sulla fame del Napoli che ha pressato anche sul 4-0, Spalletti ha detto: “Questa è una nostra caratteristica, è la seconda volta che vado a parlare con i ragazzi perché magari vedo un minimo di rilassamento e per l’ennesima volta loro rispondono in questa modo, con una mentalità di uomini che vogliono far vedere di voler dare sempre qualcosa in più“.

A Dazn si parla del rapporto speciale tra Kvaratskhelia e Osimhen, ma Spalletti aggiunge: “Io dico che è merito di tutti, sul terzo gol ad esempio tutti vedono il colpo di tacco di Kvaratskhelia, il cross perfetto di Olivera e lo stacco di Osimhen. Ma ancora prima c’è Anguissa che recupera palla e Di Lorenzo che si accentra e sposta la palla a sinistra. Di Lorenzo ha fatto una partita stratosferica, a livello di campione da extraterrestri. Lui è uno di quelli che ha grandissimo carattere, come Kim, come Rrahmani che sta diventando sempre più leader“.

Sui fedelissimi Lobotka, Di Lorenzo, Anguissa e Kim dice: “Hanno la capacità di farsi trovare sempre pronti. Ad esempio quegli anticipi che fa Kim non li fa quasi nessuno ed io li ho visti fare a pochissimi giocatori, ed io personalmente ne ho visti pochissimi che sanno fare cose del genere“.