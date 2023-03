Il Napoli incanta a Torino: Pistocchi si esalta: “Capolavoro”

Il Napoli vince 4-0 contro il Torino, doppietta di Osimhen e gol di Kvaratskhelia e Ndombele. Il commento di Maurizio Pistocchi.

“Succede raramente nel nostro campionato di vedere una squadra dominante in tutto, sul piano tattico, tecnico e fisico. Quando succede, si deve parlare di capolavoro.

Questo è il Napoli, e non si vede come e chi in Italia possa fermarlo” scrive Maurizio Pistocchi subito dopo Torino-Napoli.

È un Napoli davvero devastante quello che è andato a vincere a Torino contro la squadra granata che non ha mai mollato. La squadra di Juric ha pressato a tutto campo e per quasi tutta la partita, ma nonostante tutto non è mai riuscito a trovare il gol, anche grazie ad un super Meret che nel primo tempo in due occasioni ha bloccato due tiri consecutivi prima di Ricci e poi di Sanabria.