Clamoroso Inter-Juve: due falli di mano sul gol di Kostic, ma gol convalidato

L’arbitro Chiffi convalida il gol di Kostic ma sull’azione ci sono due falli di mano evidenti, di Rabiot e Vlahovic, nemmeno il Var fa cambiare idea.

Esplodono le proteste dell’Inter per il gol convalidato a Kostic. Sull’azione del gol ci sono chiaramente due falli di mano, uno di Rabiot e l’altro di Vlahovic. Due tocchi evidenti, eppure dopo una lunga revisione al Var, l’arbitro Chiffi decide di convalidare il gol della Juventus.

“Ricapitolando. Rabiot che avrebbe dovuto essere ammonito per il mani con la Samp ed essere squalificato (era diffidato), fa mani anche con l’Inter nell’azione del gol, e con lui Vlahovic, ma per il VAR era tutto ok ieri ed è tutto ok stasera

Speriamo nei tribunali” scrive Paolo Ziliani.

Mentre Enrico Varriale sui falli di mano sul gol di Kostic in Inter-Juve dice: “È ufficiale il cambio di regolamento: quando è in campo Rabiot, tra i 22 calciatori in campo sono 3 quelli che possono giocare con le mani : i 2 portieri e il francese della Juve”.