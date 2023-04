Maggio: “Napoli, col Milan deve approcciare come in campionato”

Christian Maggio dichiara che il Napoli deve approcciare come fa in campionato anche stasera con il Milan

Christian Maggio dice la sua su Napoli-Milan, gara valevole per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore degli azzurri esprime il suo pensiero sulla gara in programma stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta: “Il presidente negli anni è riuscito a creare un gruppo speciale. Il Milan arriva leggermente avvantaggiato dalla partita vinta in casa, ma poi si inizia alla pari. Il Napoli deve partire come sempre fatto in campionato. Ci ha abituato a partite importanti e di carattere. Deve trovare la giusta motivazione”.

Per Emanuele Calaiò tutto può succedere stasera al “Maradona” tra Napoli e Milan

Anche Emanuele Calaiò si sofferma sulla partitissima di stasera che vale l’accesso alla semifinale della maggiore competizione europea. L’arciere sottolinea la presenza di Osimhen che può essere determinante: “C’è molto entusiasmo qui, i tifosi hanno lasciato da parte la festa scudetto per concentrarsi sulla partita di stasera. La presenza di Osimhen dall’inizio dà più fiducia, ma non sarà facile, soprattutto per il vantaggio del Milan. Al Maradona tutto può succedere” ha affermato l’ex attaccante azzurro ai microfoni di Sky.